Schiedsmann Heinz-Wilhelm Beumeler verabschiedet : „Das hat mit Dönekes nichts zu tun“

Weeze Heinz-Wilhelm Beumeler war fünf Jahre lang Schiedsmann. Wichtiges Ziel sei immer gewesen, die streitenden Parteien an einen Tisch zu bringen. Manchmal haben sie da zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder miteinander gesprochen.

Schiedsamt In Privatklageangelegenheiten, bei denen die Staatsanwaltschaft nur bei einem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung Anklage erhebt, muss erst die Schiedsperson angerufen werden.

Er berichtet von einem Fall, bei dem ein Mann ein Grundstück kaufen wollte. Auf der anderen Seite der Hecke stand einen Meter entfernt ein Baum. Der Käufer hätte diesen gerne weg, der Nachbar stellte sich quer, weil der Baum Bestandsschutz habe. Es sei zu übelsten Beleidigungen am Gartenzaun gekommen. In solchen Fällen hilft das reine Recht kaum weiter. Viel wichtiger sei es, zu vermitteln. „Die meisten Streitigkeiten entstehen, wenn die Leute nicht mehr miteinander reden“, sagt Beumeler. Er habe einmal einen Mann gefragt: Wann habt ihr denn zum letzten Mal miteinander gesprochen? Das sei fünf Jahre her gewesen. Seitdem hätte man sich auch nie mehr gegrüßt. Sein Ziel sei, solche Leute zusammen wieder an einen Tisch zu bringen. Sie sollen endlich wieder miteinander reden. „Ja, da wird es auch mal laut“, sagt Beumeler und nickt. Aber besser eine laute Unterhaltung als gar keine.