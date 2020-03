Scheunenbrand : Großeinsatz der Feuerwehr in Winnekendonk

Großeinsatz der Feuerwehr in Winnekendonk

Winnekendonk Eine Scheune stand am Samstag in Flammen.

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.15 Uhr auf der Straße Hestert aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Scheunenbrand auf einem Bauernhof. Durch die Feuerwehr, die mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. , allerdings entstand hoher Sachschaden am Gebäude. Im Einsatz waren die Löschzüge aus Winnekendonk, Kervenheim und Kevelaer. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt.