Schausteller in der Region wegen Corona vor dem Aus : „Wir haben bis zuletzt gehofft“

Schausteller-Chef Dirk Janßen Foto: NN

Kevelaer/Geldern Die Kirmesmärkte in Kevelaer und Geldern fallen definitiv wegen Corona aus. Die Schausteller fürchten um ihre Zukunft. Von 5000 Schaustellern in Deutschland könnte rund ein Drittel aufgeben, schätzt Schausteller-Chef Dirk Janßen.

So richtig dran geglaubt hatte ohnehin kaum einer mehr. Jetzt gab es, wie berichtet, die definitive Nachricht: Die großen Volksfeste in der Region können wegen der Coronakrise nicht stattfinden. Auch die Kirmes in Kevelaer und Geldern fallen aus. Mit den beiden Großveranstaltungen starten die Schausteller traditionell am Niederrhein in die Saison. Daraus wird diesmal nichts. Dementsprechend enttäuscht ist Dirk Janßen von den Schaustellern. „Wir haben bis zuletzt gehofft, ob wir nicht doch noch irgendwie bei der Definition von Großveranstaltungen durchschlüpfen können.“ Doch jetzt sei das Aus bis zum 31. August definitiv.

Ohnehin wäre es schwer geworden, auf einer Kirmes die Hygiene- und Abstandsvorschriften konsequent einzuhalten. „Bei solchen Volksfesten Abstand zu halten, ist schon ein Problem“, sagt Janßen, der aber durchaus Verständnis für die Maßnahme hat. „Wir als Schausteller haben eine Verantwortung für die Besucher, da kommen viele Familien. Das Virus ist aggressiv und gefährlich, da kann ich verstehen, dass man vorsichtig ist.“

Gleichzeitig sei damit klar, dass es für viele Schausteller jetzt um die Existenz geht. „Die meisten haben im Dezember ihre letzten Einnahmen gehabt, die Rücklagen reichen dann bis zum Frühjahr, aber jetzt wird es eng“, sagt Janßen. Wenn die aktuelle Ausnahmesituation bis 2021 anhalte, könne das kaum einer über seine Rücklagen finanzieren.

Viele hätten schon Soforthilfe beantragt, doch die helfe auf Dauer nicht weiter. Denn eine ganze Reihe seiner Kollegen hat gerade in den vergangenen drei, vier Jahren erheblich investiert. „Wer da 200.000 Euro aufgenommen hat, muss monatlich seine 2000 Euro für den Kredit zahlen, wie soll das gehen ohne Einnahmen?“, fragt er. Man könne da nur auf die Kulanz der Bank hoffen, die sich darauf einlässt, wegen der besonderen Situation ein Jahr auf die Raten-Zahlungen zu verzichten. Aber dazu sei längst nicht jede Bank bereit. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich in der derzeitigen Situation auszahlt, wenn man seit Jahren Kontakt zu einer Bank vor Ort hat.“ Durch die enge Beziehung sei es dann eher möglich in einer solchen Extremsituation auf Verständnis beim Bankberater zu treffen.

Geld einzunehmen, wenn es keine Kirmes mehr gibt, sei für die Kollegen kaum möglich. Mancher würde jetzt seine Mandelbude im Gewerbegebiet aufbauen und auf Kunden hoffen, andere versuchen sich als Lkw-Fahrer durchzuschlagen. Janßen hat die Hoffnung, dass der Staat die Schausteller nicht im Stich lässt und unterstützt