Mutter mailt an die Bildungsministerin : Die Schulnöte Weezer Eltern

Olga Krieger (l.) und Sandra Straaten mit Mia Straaten haben das Gefühl, im Regen stehengelassen worden zu sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Sandra Straaten hat an die Bildungsministerin gemailt. Der Wunsch nach Rückkehr zu normalem Unterricht wird bald erfüllt. Doch es stellt sich die Frage nach Betreuung während der Ferien – und nach der Lage im neuen Schuljahr.

Die Empfängerin arbeitet in Düsseldorf. Die Absenderin wohnt in Weeze. Sandra Straaten heißt sie, und was sie Landesbildungsministerin Yvonne Gebauer gemailt hat, bewegt auch viele andere Eltern, nicht nur in Weeze. Wie soll es mit dem Schulunterricht angesichts der Corona-Pandemie weitergehen?

Zunächst hat die 43-jährige Weezerin am 22. Mai im Schreiben an die FDP-Politikerin ihre Sorgen so formuliert: „Kindergärten dürfen ab Juni in den Regelbetrieb, nun frage ich mich, wie das mit den Schulen aussieht?“ Als Mutter von zwei Kindern, die unter zwölf Jahren sind, sehe sie, „dass meine Kinder beide ein Recht auf Bildung haben. Wir versuchen Alles aufzufangen, doch können wir unsere Lehrer nicht ersetzen“. Ihre Mail vom Freitag, nach der jüngsten Entscheidung des Ministeriums, klang erleichtert. Für die Grundschüler den Regelbetrieb wieder aufzunehmen, das sei genau richtig. „Unsere Kinder sind unsere Zukunft, auch wenn es nicht mehr lang bis zu den Sommerferien ist, haben Sie es genau richtig geschrieben. Jeder Tag zählt, den unsere Kinder in der Schule sein werden.“

Info Die Pandemie und der Schulbetrieb 16. März Laut Entscheidung des Landeskabinetts wird der Unterrichtsbetrieb an den Schulen in Nordrhein-Westfalen an diesem Tag vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April eingestellt. 23. April Die ersten Schüler dürfen wieder in die Schulen, und zwar solche, die am Ende des Schuljahres ihre Schulabschlüsse erwerben: Abiturienten und Schüler der Jahrgangsstufe 10 vor dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder dem Mittleren Schulabschluss. 7. Mai An diesem Tag wird in den Grundschulen der Präsenzunterricht für alle Schüler der 4. Klassen wieder aufgenommen. 11. Mai Ab diesem Tag werden tageweise rollierend alle Jahrgänge der Grundschule wieder unterrichtet. Auch kommen an den Schulformen der Sekundarstufe I (Hauptschule, Realschule, Sekundarschule) neben der Jahrgangsstufe 10 ein bis zwei weitere Jahrgänge rollierend in die Schule. Entsprechendes gilt für die Studierenden der Abendrealschulen. Ebenso kommen an den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe (Gymnasium und Gesamtschule) die Schüler der Qualifikationsphase 1 in die Schule, bei entsprechenden Raum- und Personalkapazitäten auch weitere Lerngruppen und Jahrgangsstufen. 26. Mai Ab diesem Tag, dem Tag nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen, kommen an den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe Schüler aus allen Jahrgangstufen im Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten im annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des Schuljahres dazu. 15. Juni Rückkehr zum Regelbetrieb für alle Klassen an Grundschulen 12. August Nach den Sommerferien sollen die nordrhein-westfälischen Schulen zu einem regulären Betrieb mit möglichst viel Präsenzunterricht zurückkehren.

Ein Wunsch geht also bald in Erfüllung. Doch die Ängste der Weezerin um die Bildungschancen ihrer Kinder sind nicht verflogen. Sandra Straaten arbeitet, ebenso wie Olga Krieger (38) und Sarah Röttger-Tennagel (33), die ihre Position teilen, als Erzieherin in einem Kindergarten. „Das mache ich gerne, und ich mache mir keine Sorgen“, versichert sie. Auch wenn die kleinen Kinder natürlich immer wieder Hinweise nötig hätten bezüglich der in Corona-Zeiten geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Schulkinder hingegen könnten Vorschriften wie die Maskenpflicht besser einhalten.

Doch während Kindergärten jetzt den Regelbetrieb wieder aufnehmen und auch Freizeitparks und Gaststätten wieder geöffnet haben, warum, so fragt sich Olga Krieger, Mutter von vier Kindern zwischen sieben und 15 Jahren, ist denn dann in den Schulen ein Regelbetrieb erst in ein paar Tagen möglich? Eine Frage nicht nur der Bildung, sondern auch der Sozialisation allgemein.

Mia Straaten, Sandra Straatens elfjährige Tochter, freut sich auf den einen Tag in der Woche, wo sie im Präsenzunterricht derzeit wenigstens die Hälfte ihrer Klasse sieht. Doch ihre Mutter weiß, wie sehr die Kinder beim Lernen zu Hause ihre Freunde und Lehrer vermissen. „Und dann wird so viel ins Internet gestellt“, sagt die Schülerin über das Pensum, das kaum zu schaffen sei. Schnelle Rückfragen seien, anders als im normalen Unterricht, auf diese Weise nicht möglich. „Man wartet einen Tag auf eine Antwort per Mail“, berichtet Diana Ilgner-Baumbach (41), die bei der Caritas als Stationsleitung arbeitet und zwei sieben- und elfjährige Kinder hat.

Die Frauen sehen die Eltern im Regen stehen und kritisieren die Unsicherheit und Inkonsequenz bei den Corona-Regeln. Mit Bangen sehen sie den Ferien und dem Schulstart danach entgegen. „Selbst Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, stehen ab dem ersten Ferientag am 29. Juni ohne Betreuung für ihre Schulkinder da“, fürchtet Olga Krieger. Während der ersten drei Ferienwochen gebe es in Weeze in der Regel den Offenen Ganztag. Doch jetzt wisse niemand, ob es zu einer (Not)Betreuung kommt. Und die Jugendstätte „Wellenbrecher“, ergänzt Diana Ilgner-Baumbach, biete in der vierten und fünften Ferienwoche nur eine abgespeckte Betreuung an. Und ob die Planung, dass die Schulen nach den Ferien wieder normal funktionieren, aufgeht, weiß nach Ansicht von Sandra Straaten jetzt noch niemand. Den Schulen attestiert sie, dass sie bemüht seien, doch seien ihnen durch Vorschriften von oben auch die Hände gebunden.

Sarah Röttger-Tennagel muss als Erzieherin ab dem 8. Juni wieder 39 Stunden in der Woche voll arbeiten. Sie müsse dann auf andere Kinder acht geben und ihr eigenes Kind alleine lassen. „Jeden Tag plagt mich ein schlechtes Gewissen deshalb und auch Angst, verurteilt zu werden.“