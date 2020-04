Vereinsgelände in Weeze : Sandhaufen für die Hundesportler

Weeze Mit der Spende soll die Anlage in Weeze grundlegend erneuert werden.

Nicht nur für viele Betriebe und Firmen ist ein Überleben in Zeiten der Corona-Krise sehr schwer geworden. Auch zahlreiche Vereine, die ihren Betrieb still legen mussten, sind hart vom Lock-Down betroffen. Da geht es dem Weezer Hundesportverein nicht anders. Ob Turnierhundesport, Obedience, Agility, Funsport oder Grundausbildung – die Kontaktsperre erlaubt weder Sport mit dem Hund noch ehrenamtliches Engagement für den Verein.

Aber es gibt für den Weezer Hundesportverein Lichtblicke: 25 Tonnen Mutterboden sponserte die Firma Dicks den Weezer Hundesportlern für ihren Trainingsplatz am Hamscher Weg. Agrarservice Schmitz aus Weeze kümmerte sich um den kostenlosen Transport. Kurz darauf konnte der langjährige Platzwart Eugen Ripkens auch noch den dringend benötigten Sand mit dem 1. Vorsitzenden des Hundesportvereins, Wolfgang Feddema, in Empfang nehmen. Über 100 Tonnen Sand spendierte nämlich die Teunesen Group mit Sitz an der Knappheide in Weeze.