Beim Auftritt in Weeze lief nicht alles rund Rapper RIN kämpft mit dem Bass bei San Hejmo

Seid ihr ready? Ich will eure Herzen sehn“, ruft RIN kurz nach dem Betreten der Mainstage. Sofort richten sich Tausende von mit den Händen geformten Herzen in seine Richtung. „Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes“, stimmt er seinen Hit „Keine Liebe“ an, den er 2019 zusammen mit Bausa aufgenommen hat. Vor der Bühne ist es voll. Gespannte Blicke richten sich gen Bühne. Der Bass ist voll aufgedreht, pulsiert im Körper. Es fühlt sich an als springe einem fast das Herz raus.