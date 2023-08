Auftritt bei San Hejmo in Weeze Viele Unterbrechungen beim Apache-Konzert

Zu dieser Tankstelle zog es die meisten der 27.000 Besucher, die am Samstag zu San Hejmo nach Weeze gekommen waren. Und das lag nicht etwa an den günstigen Spritpreisen: Ein Liter Super Plus kostete zwei Euro. Interessanter als die in lila Neonlicht getauchte Zapfsäule war der Besitzer. „Apache Oil“ stand auf dem Firmenschild geschrieben. Davor parkte ein weißer Mercedes SL Cabrio mit dem Kennzeichen „LU-SL 207“. LU, das steht für Ludwigshafen am Rhein. In der Stadt ist Apache 207, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt und 25 Jahre alt ist, aufgewachsen, genauer in dem Stadtteil Gartenstadt. Wer genau hinhörte, konnte den pfälzer Dialekt heraushören. Gartenstadt ist auch der Titel seines neuen Albums, mit dem er zurzeit auf Tour ist. Am Samstag legte der Mann, der mit dem Song „Komet“, den er mit Udo Lindenberg aufgenommen hat, wochenlang die Charts dominierte, einen Zwichenstopp am Niederrhein ein.