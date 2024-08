Fünf Künstler treten beim Festival gegeneinander an Talentwettbewerb – Finale in San Hejmo

Auch in diesem Jahr bekommt der Nachwuchs bei San Hejmo eine Chance. Doch alles wird eine Nummer größer. Diesmal richtet die Brauerei Warsteiner einen Talentwettbewerb aus. Die Resonanz war riesig: Mehr als 200 Bands und Musiker bewarben sich, fünf treten jetzt im Finale auf einer eigenen Bühne beim Festival in Weeze gegeneinander an. Um 15 Uhr geht es am Freitag, 16. August, auf der New Talent Stage los.