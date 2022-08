Polizei nimmt 32-Jährigen fest : Mann belästigt Frauen beim San Hejmo-Festival

WEEZE Beim Festival in Weeze musste die Polizei einen Mann festnehmen, der Frauen sexuell belästigt haben soll. Er leistete so heftigen Widerstand, dass ein Beamter ins Krankenhaus musste.

Festival in Weeze : Das ist das Line-Up für San Hejmo in Weeze

Bei der Anreise kam es zu geringen Verkehrsstörungen, weil es auf dem Willy-Brandt-Ring wegen eines technischen Defekts zu einem Pkw-Brand kam. Der Wagen stand genau in der Nähe der Aral-Tankstelle in Flammen.

Am Samstag ereignete sich im Anreiseverkehr gegen 14.20 Uhr ein schwerer Unfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Höhe der Kevelaerer Straße. Bei dem Vorfall stürzte laut Polizei ein 68-jähriger Mann mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei schwer. Eine 32-jährige Frau aus Weeze war mit ihrem Pkw auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung der Bundesstraße 9 unterwegs. Als sie nach links in die Kevelaerer Straße abbog, übersah sie offenbar nach Polizeiangaben den Pedelecfahrer. Dieser musste stark abbremsen, um den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte. Der 68-Jährige musste anschließend mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.