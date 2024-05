San-Hejmo-Festival in Weeze Ist der Auftritt von Macklemore ein Sicherheitsrisiko?

Der US-amerikanische Rapper Macklemore, bekannt für Partyhits wie „Thrift Shop“ oder „Can't Hold Us“, hat einen neuen Song veröffentlicht. Er trägt den Titel „Hind’s Hall“, eine Anspielung auf ein von Studierenden besetztes Gebäude, das diese in „Hind’s Hall“ umbenannt haben – nach dem Namen eines palästinensischen Mädchens, das in Gaza getötet wurde. An den US-Hochschulen protestieren derzeit Studierende gegen den Krieg in Gaza. Mit dem Song stellt sich der Rapper auf die Seite der Palästinenser – und verwendet zahlreiche antiisraelische Schlüsselworte.