Line-Up für Festival in Weeze Fanta 4 kommen zu San Hejmo 2023

Bei der Premiere werden die Organisatoren vermutlich noch ordentlich Herzklopfen gehabt haben. Denn ausgerechnet in einer Zeit, in der Konzerte ausfallen und große Shows abgesagt werden, wagten die Parookaville-Macher den Schritt, mit einem zweiten großen Festival an den Start zu gehen. San Hejmo fand 2022 zum ersten Mal statt und zog rund 20.000 Zuschauer. Für die Organisatoren das Zeichen, dass ein zweites Festival am Airport funktionieren kann. Daher stand schnell fest, dass es auch 2023 ein „Heiliges Zuhause“ geben wird, was „San Hejmo“ übersetzt bedeutet. Und dann soll alles noch eine Nummer größer sein. Das Festival wird über zwei Tage gehen, vier Tage lang kann gecampt werden. Freitag und Samstag, 18. und 19. August, spielen die Bands, von Donnerstag bis Sonntag läuft das Camping.