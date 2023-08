Bilanz der Polizei nach dem Festival in Weeze Gefälschte Tickets und Griff an den Po bei San Hejmo

Die Bilanz nach dem San Hejmo Festival fällt aus Sicht der Polizei recht positiv aus. Angesichts von insgesamt 50.000 Besuchern an zwei Tagen hätten sich die Vorfälle sehr in Grenzen gehalten. Gleichwohl mussten die Beamten auch mehrfach einschreiten. Am Samstag kam es in der Nähe der Mainstage zu einem sexuellen Übergriff. Ein Besucher hatte einer jungen Frau an den Po gefasst.