Festival in Weeze : So reisen Sie am besten zum San Hejmo

Die Autobahn-Abfahrt in Kervenheim wird die Polizei wieder besonders im Blick haben. Foto: Sebastian Latzel

Weeze Keiner kann sagen, ob es einen Stau wegen des San-Hejmo-Festivals in Weeze geben wird – immerhin werden 15.000 Besucher besucht. Die Polizei erwartet jedoch keine größeren Probleme.

Am Mittwoch präsentierten die Veranstalter schon einmal das Gelände des San-Hejmo-Festivals. Der erste Eindruck: Alles ist doch eine Nummer kleiner als bei Parookaville, das von dem gleichen Team organisiert wird. Folgerichtig gehen die Veranstalter auch davon aus, dass der Verkehr nicht so massiv werden wird wie bei dem Mega-Event im Juli. „Wir gehen bislang nicht von größeren Problemen aus“, sagt Philipp Christmann vom Presseteam, schließlich spreche man bei San Hejmo auch über ganz andere Besucherzahlen. Zu dem Festival werden 15.000 bis 20.000 Fans erwartet, bei Parookaville waren es 40.000 Camper, die an einem Tag kamen, hinzu kamen dann jeweils rund 35.000 Tagesgäste. „Wir haben ja inzwischen jahrelange Erfahrung und kennen vor allem die Verkehrsströme ab der Autobahn“, sagt Christmann. Man gehe davon aus, dass alles funktioniert. Natürlich müse jeder etwas Wartezeit einplanen, größere Probleme erwarte das Team aber nicht. Daher habe man auch keine Ausweichrouten eingerichtet.

San Hejmo 2022: Das müssen Sie bei der Anreise beachten

Wichtig sei, dass alle der Beschilderung folgen und das Navi ausmachen. Denn sonst landen die Besucher am Terminal des Flughafens. Die Einfahrt zu den Parkplätzen ist allerdings von der anderen Seite aus.

Von der B 9 geht es über den Willy-Brandt-Ring zum Kreisverkehr, dann in die Weller Straße und dort rechts in die Straße Baal. Nach einigen hundert Metern kommen die Parkplätze, von dort ist es nicht mehr weit bis zum Eingang des Geländes. Auch die Parkplätze für Fahrräder befinden sich dort. Grober Tipp der Festivalmacher: Wer aus Richtung Niederlande kommt, sollte in Goch oder Uedem von der Autobahn abfahren, wer aus der anderen Richtung kommt dann in Sonsbeck oder Uedem.

Die Polizei ist auf den Samstag vorbereitet. „Wir sehen die Lage aber recht entspannt“, sagt Polizeisprecherin Corinna Saccaro. Man werde die bekannten Punkte im Auge haben, an denen es sich schon mal gerne staut. Das sind vor allem die beiden Autobahnabfahrten in Uedem und Goch sowie die B 9. Auch auf der Schloss-Wissener-Straße könnte es sich etwas stauen wie an der Aral-Tankstelle an der B 9, an der es auf den Willy-Brandt-Ring geht. „Das Festival hat ja Premiere, wir müssen daher auch erst Erfahrungen sammeln, wie es läuft. Wir sind aber guter Hoffnung, dass die Anreise recht störungsfrei verlaufen wird.“

San Hejmo – Parken: Öffnungszeiten und Preise