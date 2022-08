Festival in Weeze : Giant Rooks sagen Auftritt bei San Hejmo ab

Weeze Das ist eine große Enttäuschung für viele Fans kurz vor der Premiere des Festivals in Weeze. Die Indie-Pop-Band Giant Rooks hat abgesagt. Das sind die Gründe.

Auch die Veranstalter reagierten via Instagram. „Soeben hat uns eine traurige Nachricht von den Giant Rooks erreicht. Leider müssen die Jungs alle geplanten Shows am Wochenende absagen - das betrifft auch die Premiere unseres San Hejmo- Festivals! Wir wünschen Finn auf diesem Weg nur das Beste und ein Maximum an Gesundheit!“ Das Team arbeite mit Hochdruck an einem Replacement, also einem Ersatz für die Band, die um 19.10 Uhr auf der Mainstage am Samstag, 20. August, auftreten sollten. „Wir wissen, dass das so kurzfristig und an einem Wochenende mit vielen anderen Festivals eine Mammut-Aufgabe ist. Wir halten euch auf dem Laufenden“, heißt es von den Organisatoren weiter.