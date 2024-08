Aktion von Warsteiner und Festivalteam Sängerin Tosha gewinnt Talentwettbewerb bei San Hejmo

Bei ihrem 20-minütigen Auftritt zeigte die Sängerin nicht nur ihr großes Talent, sondern auch viel Spielfreude. Ihren Platz in der Szene hat sie sich dadurch längst gesichert. Nach der Veröffentlichung ihrer ersten Singles sammelte die Berliner Künstlerin ihre ersten Platzierungen in Apple‘s AirPlay-Rotationen, sowie bei Live-Gigs in verschiedenen Clubs der Hauptstadt. „Es ist mir eine große Ehre, mit all´ diesen tollen Künstlern auf einer Bühne zu stehen. Auf Festivals zu spielen, war schon immer ein großer Traum von mir. Hier und heute zu gewinnen, ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Tosha Durch den Sieg hat sich die sympathische Musikerin nun eine Studio-Session bei einem der derzeit angesagtesten Labels, Bamboo Artists, gesichert.