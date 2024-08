Der Zeltplatz beim Festival in Weeze So bunt ist das Leben auf der Campsite von San Hejmo

Platz genug ist auf jeden Fall da. 211.000 Quadratmeter misst der Zeltplatz bei San Hejmo, das entspricht knapp 30 Fußballfeldern. Doch um hier Fußball zu spielen, wird es etwas eng, denn inzwischen ist hier eine eigene Stadt aus Zelten entstanden. Etwa 13.000 Fans werden hier die nächsten Tage verbringen. Und einer hat hier bereits seinen Geburtstag gefeiert. Leon aus dem Ruhrpott wurde am Donnerstag 26 Jahre alt. Das wurde schon mal kräftig gefeiert. Passenderweise hat er zusammen mit seinen Freunden die Zelte ganz in der Nähe des Penny-Towers aufgestellt. Und hier ging am Donnerstag dann bereits die Party vor dem Festival über die Bühne.