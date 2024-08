Auftritt beim Festival in Weeze Macklemore predigt bei San Hejmo über Liebe und Frieden

Weeze · Die Stimmung beim Konzert am frühen Samstagmorgen erinnerte stark an einen amerikanischen Gottesdienst, in dem traditionell viel gesungen wird, aber eben nicht nur. Irritierend waren die politischen Botschaften zu Palästina.

17.08.2024 , 12:04 Uhr

Anfang Juni trat Macklemore in Mönchenglabach auf. In der Nacht zu Samstag stand er als einer der Headliner beim San-Hejmo-Festival auf der Bühne. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Dirk Weber