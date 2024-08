Festival in Weeze San Hejmo 2024 startet im Regen – beste Stimmung bei den Fans

San Hejmo ist ein Festival, das vor allem viele weibliche Fans anzieht. Sie sind an diesem Wochenende am Airport Weeze klar in der Mehrheit. Da passte es dann, dass das Festival am Freitag von einer Sängerin eröffnet wurde. Becks hatte dabei fast ein Heimspiel, denn die Musikerin kommt aus Düren und kennt die Region natürlich bestens, auch wenn sie inzwischen in Berlin lebt. Seit Becks im Oktober 2021 mit der Debütsingle „Chemie“ durchgestartet ist, gilt die Sängerin und Songwriterin aus NRW als eine der spannendsten Newcomerinnen in Deutschland.