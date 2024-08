Die Outfits zum Festival 2024 Mit dem Wohlfühlfaktor – so feiern die Fans bei San Hejmo

„Ist doch toll, dass wir hier mit den beiden Festivals für alle etwas bieten“, sagt Dicks. „Mancher sagt, San Hejmo wäre der Nachtisch von Parookaville. Aber San Hejmo ist kein Nachtisch, sondern ein ganz eigener Hauptgang, bei dem Kunst, Kultur und Musik serviert werden.“ Ziel sei, hier etwas zu präsentieren, was es so noch nicht in Nordrhein-Westfalen gibt.