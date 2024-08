Festival in Weeze 2024 Darauf freuen sich die Fans bei San Hejmo

So früh wie bei Parookaville waren die San-Hejmo-Fans nicht angereist. Am Mittwochabend war noch kein Besucher da, und in Weeze trafen die ersten Besucher gegen 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen an der Aral-Tankstelle ein, um sich dort noch einmal zu versorgen. Von dort ging es dann weiter zu den Parkplätzen. „Die Lage ist absolut entspannt“, sagte Polizeisprecher Stefan Sparberg, der sich vor Ort am frühen Morgen ein Bild machte. „Wir gehen davon aus, dass die Besucher über den Tag verteilt anreisen.“