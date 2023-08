Vor dem Auftritt bei San Hejmo in Weeze Sportfreunde Stiller erleben Flashback am Bunker

Rüdiger „Rüde“ Linhof ist tiefenentspannt. Der Bassist der Sportfreunde Stiller ist erst vor einer halben Stunde in Weeze eingetroffen. Am Vortag hat er mit seinen Bandkollegen Peter Brugger (Sänger und Gitarrist) und Florian „Flo“ Weber (Schlagzeug) beim Zeltfestival in Bochum gespielt. Gerade kommen sie vom Soundcheck in Münster, wo sie gegen 22 Uhr auf der Bühne stehen werden. Außerdem findet abends in München am Siegestor noch eine Lichtinstallation und ein Konzert mit einer Violinistin statt, die aus der Ukraine zugeschaltet wird, und das Rüdiger organisiert hat. In einer Stunde rocken sie das San-Hejmo-Festival, bevor es zurück nach Münster geht. Ein straffes Programm.