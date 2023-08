Parookaville-Bruder in Weeze ist zu Ende San Hejmo ist vorbei – so läuft die Abreise

Da der ganz große Regen ausblieb, war auch der Zeltplatz trocken, wo diesmal erstmals rund 10.000 Fans übernachten konnten. Viele werden nach den harten Nacht ausschlafen, andere machen sich schon auf den Heimweg. Doch wie bei der Anreise am Donnerstag lief auch die Abreise am Sonntag ohne Zwischenfälle. Einziges Problem für manchen Fan, der auf die andere Rheinseite musste: Die Rheinbrücke in Rees war wegen eines Unfalls gesperrt. Man musste weiträumig ausweichen.