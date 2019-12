Neues aus Weeze : Tierpark will Salamander retten

Weeze In Weeze soll die bedrohte Art gezüchtet werden. Fünf Tiere sind eingezogen.

Im Tierpark leben jetzt auch Amphibien. Fünf kleine Almanzor-Feuersalamander (Salamandra salamandra almanzoris) haben dort ein neues Zuhause gefunden. Die kleinen, schwarzen Salamander mit gelben Flecken werden bis zu 19 Zentimeter groß. Beheimatet sind sie in einer relativ kleinen Hochgebirgsregion in Zentralspanien. Dort sind sie wegen ihres kleinen Verbreitungsgebiets auf der Roten Liste als „gefährdet“ eingestuft.

Wichtig ist daher, dass es in menschlicher Obhut eine gesunde Salamanderpopulation gibt, die sich auch vermehrt und so eine „Reservepopulation“ für die wilden Artgenossen bildet. Außerdem fungieren die Tiere als Botschafter ihrer Art, die in der Wildnis bedroht ist. Auch für die Forschung sind Daten von Tieren in Zoos und Tierparks wichtig um Rückschlüsse auf die Lebensweise in der freien Natur zu ziehen. Über 3000 Amphibienarten sind weltweit bedroht. Unter dem Motto „Haltung rettet Arten“ haben sich deshalb Experten zusammengetan und das Projekt „Citizen Conservation“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, in der Natur bedrohte Amphibien zu halten und zu züchten.