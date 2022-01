Auswirkungen auf den Airport Niederrhein sind unklar : Profitiert Weeze von Ryanair-Aus in Frankfurt?

Die meisten Flüge ab Weeze werden über Ryanair abgewickelt. Foto: Kellenaers/R.Kellenaers

Weeze Die irische Billigfluglinie hat ihren Abschied vom Flughafen in Frankfurt mitgeteilt. Man wolle Airports nutzen, die wirtschaftlich attraktiver seien. Die Auswirkungen für Weeze sind unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ryanair teilte am Freitag mit, dass die irische Fluggesellschaft ihre Basis am Flughafen in Frankfurt aufgeben wird. Da alles, was rund um Ryanair passiert, in Weeze von besonderem Interesse ist, stellt sich die Frage, ob diese Entscheidung des Billigfliegers auch Auswirkungen auf den Airport Niederrhein hat. Schließlich ist Ryanair der wichtigste Anbieter in Weeze.

Die Entwicklung in Frankfurt sehen die Verantwortlichen in Weeze offenbar erst einmal entspannt. „Die Schließung der Basis in Frankfurt und der von Ryanair angekündigte Abzug von fünf Maschinen muss nicht unbedingt direkte Auswirkungen auf das Ryanair-Angebot in Weeze haben“, so Flughafen-Geschäftsführer Sebastian Papst auf Anfrage der Redaktion.

Ryanair bediene mit rund 450 Jets 86 Basen in Europa und fliege Verbindungen zwischen 225 Airports. Eine Airline mit einem solchen Netz werde sich generell für Standorte und Verbindungen entscheiden, die ihr den größten wirtschaftlichen Nutzen bringen.

„Unser Flughafen entspricht dem Profil, das Ryanair und auch weitere Airlines schätzen: Wir haben unsere Kosten im Griff, stellen mit effiziente Betriebsabläufen einen präzisen und pünktlichen Flugbetrieb sicher und bedienen einen großen Einzugsbereich“, so Papst. Das seien sicher gute Gründe „weshalb Ryanair auch im kommenden Sommer mit rund 30 Zielen und mehr als 80 Abflügen ein attraktives Programm an unserem Flughafen anbietet“.

Ryanair hatte in einer Pressemitteilung erklärt, dass man die Maschinen aus Frankfurt an die Flughäfen umverteile, „die mit niedrigeren Flughafengebühren reagiert haben, um die Erholung des Flugverkehrs zu fördern“.

Die Low-Cost-Airline war erst 2017 nach Frankfurt gekommen. Bis dahin hatte Ryanair für Passagiere aus dem Rhein-Main-Gebiet nur den Flughafen Hahn im Hunsrück als Abflugort angeboten. „Wir sind enttäuscht, dass wir die Schließung unserer Basis in Frankfurt am Main für Ende März ankündigen müssen, aber wir haben keine Alternative auf die Entscheidung des Flughafens, die Flughafengebühren zu erhöhen, trotz des Einbruchs des Verkehrsaufkommens und der Flugpreise aufgrund der Covid-19-Pandemie, zu reagieren“, so Jason McGuiness, Director of Commercial bei Ryanair.

An welchen Flughäfen die fünf Ryanair-Maschinen aus Frankfurt künftig stationiert werden, dazu machte die Airline bisher keine Angaben.

(zel)