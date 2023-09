Ryanair-Maschine aus Malaga Frau rastet an Bord nach Weeze aus – Flug nach Köln umgeleitet

Gegen 4 Uhr sollen die Fluggäste laut einem Augenzeugenbericht, der in niederländischen Medien zitiert wird, endlich in Weeze angekommen sein – rund sieben Stunden nach der eigentlich geplanten Landezeit. Demnach soll der Grund für den Ausraster gewesen sein, dass die Frau gebeten wurde, ihren Platz zu wechseln. Die Passagierin habe am Notausgang gesessen, den Arm aber in einer Schlinge gehabt. Zum Hintergrund: Am Notausgang dürfen nur Menschen sitzen, die unter anderem gesundheitliche Anforderungen erfüllen.