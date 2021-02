Für den Winterflugplan 2021/2022 : Zahlreiche Flugziele ab Weeze sind buchbar

Weeze Ryanair plant schon für die Zeit nach Corona. Ab Weeze sollen im Winter 2021/2022 wieder eine Reihe von Zielen angeflogen werden. Wo es hingeht.

Aktuell startet kaum ein Flugzeug vom Airport Weeze . Die Initiative Pro Niederrhein , die immer genau beobachtet, was sich rund um den Flughafen tut und sich über positive Nachrichten freut, hat daher hoffnungsfroh registriert, dass Ryanair für 2021 bereits eine Reihe von Routen bestätigt hat.

So werde auch in diesem Jahr wieder Zadar in Kroatien ab dem 30. März angeflogen. Alles sei nur eine Momentaufnahme, zeige aber, dass Ryanair dem Flughafen Weeze treu bleiben wolle. Das sei eine positive Nachricht.