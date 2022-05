Neues Ziel von Ryanair : Von Weeze aus nach Trapani

Ryanair fliegt ab Juli auch von Weeze nach Trapani. Foto: Kellenaers/R.Kellenaers

Weeze Ab Juli gibt es ein neues Flugziel vom Airport am Niederrhein. Dann fliegt Ryanair auch nach Sizilien. Man freue sich auf die neue Strecke, teilt die Fluglinie mit.

Gerade haben die Verantwortlichen des Flughafens Weeze eine positive Bilanz für die ersten Monate gezogen. Wie berichtet, liefen die Buchungen in den Osterferien gut. Man rechnet bis zum Jahresende auf eine Auslastung von 80 Prozent zum Vor-Corona-Niveau. Jetzt kündigt Ryanair eine weitere Strecke für den Sommerflugplan an, Die irische Billigfluglinie wird Trapani in Sizilien anfliegen.

Die neue Strecke wird ab dem 1. Juli zweimal wöchentlich bedient. Die Einführung dieser neuen Strecke unterstreiche das Engagement der Fluggesellschaft in Weeze und biete den Bürgern der Region eine größere Auswahl an beliebten Urlaubszielen wie Palma de Mallorca, Korfu oder Barcelona, so Ryanair in einer Mitteilung.

Zur Einführung der Strecke gibt es Tickets zu Sonderpreisen.

„Wir freuen uns, diese neue Strecke ab Trapani in den Sommerflugplan 2022 von Düsseldorf Weeze aufnehmen zu können, der nun insgesamt 28 Verbindungen in neun Ländern umfasst.“, so Andreas Gruber von Ryanair. „Damit wird der internationale Tourismus in Trapani und der Region Sizilien angekurbelt, während unsere Kunden von Weeze bei der Planung ihres lang ersehnten Sommerurlaubs aus mehr Reiseoptionen wählen können.“

Während der zweiwöchigen Osterferien zählte der Flughafen insgesamt 63.500 Passagiere. Zum Vergleich: Im Vor-Corona Jahr 2019 waren es 74.100 Reisende. Die Zahlen passen in den Trend. Schließlich zog die Nachfrage nach Urlaubs- und Privatreisen im Frühjahr wieder deutlich an. Im April wurden erstmals seit der Pandemie wieder mehr als 100.000 Passagiere in Weeze gezählt – eine wichtige Marke.

Flughafensprecher Holger Terhorst hatte gerade erst im Gespräch mit der Redaktion gesagt, dass er optimistisch sei, dass der Airport in 2022 auf 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus komme. Das würde etwa eine Million Passagiere bedeuten. Andreas Gruber von Ryanair hatte vor einiger Zeit sogar von 1,2 Millionen Passagieren gesprochen und 1,5 Millionen als nächstes Ziel ausgegeben.

