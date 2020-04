Spekulationen um die Winterflüge : Ryanair arbeitet an Flugplan für Weeze

Derzeit pausieren die Flüge in Weeze, das soll sich ändern, so die Pläne. Foto: dpa/Roland Weihrauch

WEEZE Auch im Winter wird Ryanair von Weeze starten. Das teilte die irische Airline mit.

Eine Nachricht im Internet hat am Mittwoch für reichlich Verwirrung gesorgt. Darin hieß es, Ryanair habe alle Strecken vom Airport Weeze für den Winter zurückgezogen. Eine Nachricht, die von Ryanair dementiert wurde. „Die Ryanair-Strecken für den Winter 2020 sind noch nicht vollständig auf der Website eingestellt, dazu gehören auch Strecken ab dem Flughafen Weeze“, so eine Sprecherin der irischen Billig-Airline. Die Strecken werden abschnittsweise in den Online-Portalen hochgefahren. An dem Flugplan werde gearbeitet.