Krieg in der Ukraine Wladimir will nicht töten – wie ein russischer Staatsbürger dem Kriegsdienst entfloh

In seinem alten Leben hatte Wladimir Kostin vielleicht nicht alles, aber doch alles, was er brauchte. Er hatte eine Verlobte, er hatte einen guten Job, erzählt er. Jetzt weiß er nicht, ob er seine Verlobte je wiedersehen wird, momentan sei er da nicht so optimistisch. Und von einem Job ist Wladimir aktuell auch weit entfernt.