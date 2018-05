Kevelaer: Rumäne zu vier Jahren Haft verurteilt

Kevelaer Strafen wegen Menschenhandels, Freiheitsberaubung und Körperverletzung.

Im Sommer 2016 lebten beide in Deutschland, sie lernten sich über Facebook kennen. Die damals 19-Jährige arbeitete in einer Bar, doch das dort verdiente Geld soll dem Angeklagten nicht für eine "gemeinsame Zukunft" gereicht haben. Deswegen soll er sie zunächst zur Prostitution in Duisburg gedrängt haben, später soll sie zusätzlich einen Job in einem Saunaclub in Goch aufgenommen haben. Als der Angeklagte 2017 zwischenzeitlich eine andere Haftstrafe absaß, soll die Geschädigte herausgefunden haben, dass der Angeklagte eine Ehefrau und zwei Kinder besitze und diese auch schon nach Deutschland gebracht habe. Daraufhin wollte sie sich von ihm trennen. Am 14. November 2017 soll der Angeklagte der Frau vor einer Gocher Edeka-Filiale aufgelauert, sie in den Nacken geschlagen, in ein Auto gestoßen und in die Wohnung eines Cousins gefahren haben. Dort soll sie mehrere Tage festgehalten und dabei mit Schlägen und einer Stichwunde misshandelt worden sein.