Nach drei Jahren in Kevelaer : Klimamanagerin Nina Jordan verlässt Kevelaer

Kevelaer Die 34-Jährige verlässt nach drei Jahren als Klima-und Umweltschutzbeauftragte die Wallfahrtsstadt. Im November geht sie nach Stolberg. Ein Nachfolger oder ein Nachfolgerin wird per Ausschreibung gesucht.

Auch dort wird sie für Klimaschutz zuständig sein. Der Abschied aus Kevelaer falle ihr nicht leicht, sagt sie. Aber für den Wechsel spielten vor allem persönliche Gründe eine Rolle. Sie stammt gebürtig aus Aachen in der Nähe von Stolberg, auch ihr Lebenspartner kommt aus der Region. Es ist also die Rückkehr in die Heimat. Zudem ist die Position in Stolberg unbefristet. In Kevelaer dagegen ist offen, ob die Stelle überhaupt verlängert wird. Eingerichtet wurde sie durch einen Zuschuss des Bundesumweltministeriums für Klimamanagement von 65 Prozent für drei Jahre. Der Rat hat beantragt, die Stelle um zwei Jahre zu verlängern, noch wartet man darauf, ob das Projekt weiter gefördert wird.