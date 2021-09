CDU-Bundestagsabgeordneter unterwegs : Stefan Rouenhoff trifft Feuerwehr und Pater Julien in Weeze

WEMB Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff war jetzt auch in Weeze unterwegs. Er würdigte die Arbeit der Feuerwehr und informierte sich über die Arbeit von Pater Julien.

Rouenhoff traf sich auch mit Pater Julien in Weeze. Es ging um das Projekt „Désiré“, ein Herzensprojekt von Pater Julien Ntendo in seiner Heimat in Kinshasa im Kongo. Pater Julien ist Mitglied des Jesuitenordens und arbeitet in München an seiner Doktorarbeit. Während der Ferienzeit hilft er Pastor Klaus-Martin Niesmann in der katholischen Kirchengemeinde St. Cyriakus in Weeze und Wemb aus. Pastor Niesmann und der Vorsitzende der CDU Weeze Max von Elverfeldt brachten Stefan Rouenhoff und Pater Julien als Gesprächspartner zusammen. Mit anwesend waren einige CDU-Mitglieder aus Weeze, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes Elisabeth Voßmöller. Der Kongo ist trotz seines Reichtums an Bodenschätzen völlig zerrüttet. Gewalt, Arbeitslosigkeit und unbeschreibliche Armut bestimmen das Leben der Kongolesen. Zusammen mit katholischen Laien hat Pater Julien 2016 in Kinshasa ein Ausbildungszentrum aufgebaut. „Wir bilden in der Landwirtschaft, einer Apotheke und einem Friseurladen nach dem Dualen System aus, das wir aus Deutschland übernommen haben“, so Pater Julien. Mit Computer und dem Schneiderhandwerk sind aktuell zwei neue Ausbildungsrichtungen aufgenommen worden. „Wir brauchen jetzt finanzielle Mittel für den Bau eines Schulungsgebäudes sowie ein geeignetes Transportfahrzeug, um die landwirtschaftlichen Produkte zum Markt zu bringen.“