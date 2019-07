Wechsel bei Rotary Club Kevelaer : Rotary Club Kevelaer mit neuem Präsidenten

Kevelaer/ISSUM Freddy Voortmann ist neuer Präsident beim Rotary-Club Kevelaer.

Jetzt hat sich das rotarische Rad bei allen Clubs weltweit gedreht. Zum 1. Juli 2019 erfolgte auch beim Rotary-Club Kevelaer der Präsidenten-Wechsel: Apotheker Philipp Petja Kramer aus Geldern gab den Staffelstab weiter an den Maschinenbau-Ingenieur Freddy Voortmann aus Issum. Voortmann will in „seinem“ Jahr bestehende Projekte gemeinsam mit dem Club weiterführen, aber auch neue Hilfsleistungen in der Region in den Blick nehmen und umsetzen.