Städtepartnerschaft mit Kevelaer Rotary Club Bury St. Edmunds Abbey verewigt sich im Goldenen Buch

Der Rotary Club Kevelaer hatte im vergangenen Jahr im Mai mit einem Besuch in Bury St. Edmunds die Freundschaft zwischen den beiden Clubs besiegelt. Die englischen Club-Mitglieder kamen mit einer Abordnung von neun Freundinnen und Freunden zum Besuch des Kevelaerer Clubs. Mit einem „Get-together“ im Clublokal „Zur Brücke“ begrüßten die Kevelaerer ihre Gäste, die während ihres Aufenhaltes im Hotel „Klostergarten“ eine Heimat auf Zeit fanden. Bürgermeister Dominik Pichler begrüßte die Gäste im Standesamt im Alten Rathaus. Die Eintragung ins Goldene Buch machte die Bedeutung des Besuchs für Kevelaer und die Städtepartnerschaft deutlich. Orla Feeny als Gästeführerin begleitete die Gruppe mit sachkundigen Informationen durch die Innenstadt und zum Kapellenplatz. Nach einem Imbiss im Priesterhaus hieß es, auf zur Fahrradtour durch das grüne Umland mit Zwischenstopp im Traberpark Den Heyberg und einem kurzen Abstecher in die Niederlande. Stunden des Austausches und der intensiven Begegnung boten sich am Abend für die Mitglieder der beiden Clubs in und um die Musenmühle in Issum. Dagmar Gaßdorf hatte ihre Räumlichkeiten für diesen Anlass geöffnet. Musikalisch gestaltete Louis Spalinks mit seinem Saxophon-Quartett den Abend. Die Golfer der beiden Clubs erfreuten sich am Sonntag des gemeinsamen Spiels, während der übrige Teil der Gruppe den Archäologischen Park in Xanten besuchten. Mit dem Mittagessen im Golfclub Moyland verabschiedeten sich die Freunde aus Bury St. Edmunds. Der Partnerschaftsverein Kevelaer – Bury St. Edmunds wird im Oktober mit dem Theaterchor Niederrhein mit einer Gruppe von rund 75 Personen zum Konzert nach Bury St. Edmunds reisen. Dort wird man sich auch mit den rotarischen Freunden treffen.