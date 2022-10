„Three Wise Men“ und „JaZZaNN“ : Weltklassemusiker jazzen in Kevelaer

Kevelaer Ein tolles Rotary-Benefizkonzert mit „Three Wise Men“ und dem Trio „JaZZaNN“ fahrt in der Wallfahrtsstadt statt. Der Erlös ging an den Sozialfonds des Rotary Clubs.

Wenn der Rotary Club Geldern und Peter Schaap aus Straelen zum Benefizkonzert ins Konzert- und Bühnenhaus einladen, weiß die Jazz-Community, dass Spitzenmusiker zu Gast sein war. So war es auch am Freitag: Neben der aus den Vorjahren schon bestens bekannten Formation „Three Wise Men“ war ein neu formiertes belgisches Trio dabei – spezialisiert auf Sinti-Swing im Stile von Django Reinhardt und Stephane Grapelli.

Nach der Begrüßung durch Initiator Peter Schaap und Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler, der als überzeugter Rockmusikfan nun schon zum dritten Mal dabei war, stellte Frank Roberscheuten von „Three Wise Men“ zunächst „JaZZaNN“, das Trio aus Brüssel, das zum ersten Mal in Kevelaer war, vor. Ann Vancollie machte aus der Not eine Tugend. Als klassisch ausgebildete Geigerin nahm sie in der konzertlosen Pandemiezeit das Heft in die Hand und erweiterte ihren Musikstil zum Sinti-Swing. Dabei suchte sie Kontakt zu anderen Musikern, die in der gleichen Situation waren. Den Jazz-Gitarristen Ramsi Irani hat sie über Facebook gefunden. Karel Algoed komplettierte das Trio als exzellenter Jazz- und Swing Kontrabassist. Das Trio unterhielt das Publikum vortrefflich, auch mit Stücken von Django Reinhardt und Grapelli. Der 100. Geburtstag des verstorbenen Django Reinhardt war für Peter Schaap der Anlass, das Trio für diesen Abend zu gewinnen. Der lang anhaltende Applaus machte deutlich, dass die Band eine Bereicherung an diesem Abend war.