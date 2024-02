Veranstaltung im Konzert- und Bühnenhaus Jugend-Disco am Rosenmontag

Rosenmontag, 12. Februar, verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer wieder in eine bunte Karnevalshöhle mit Party- und Disco-Musik für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Vorverkaufstickets sind für 3,50 Euro in der Tourist Information im Erdgeschoss des Kevelaerer Rathauses und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Am Tag der Veranstaltung kosten die Eintrittskarten an der Tageskasse fünf Euro. Die Jugenddisco beginnt um 16 Uhr und steht allen Jugendlichen ab 14 Jahren offen, die bis zum Ende der Veranstaltung um 22 Uhr feiern können. Bitte am Rosenmontag unbedingt einen Ausweis mitbringen, da der Einlass nur mit gültigen Ausweisdokumenten erfolgen kann. Die Bewirtung übernimmt Torsten Pauli mit seinem Team und versorgt die Feiernden mit Getränken ab 1,50 Euro und Party-Snacks zu kleinen Preisen. DJ Maddis liefert den richtigen Karnevals-Sound für die Fete. Das Technik-Team vom Konzert- und Bühnenhaus rundet alles mit einer passenden Licht-Show ab, sodass die Party im Bühnenhaus steigen kann. Viele Hundert kostümierte Jugendliche haben in den vergangenen Jahren den geschützten Partybereich der Jugenddisco genutzt, um mit Freundinnen und Freunden und anderen Jugendlichen friedlich zu feiern. Sie zeigen damit dem „Koma-Saufen" an Karneval die Rote-Karte, so die Stadt Kevelaer.