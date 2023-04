Neues Buch von Ronja Ebeling aus Kevelaer Wie eine junge Autorin den Bossen auf den Zahn fühlt

Wechseljahrbeauftragte, kostenlose Immobilienkredite, 400 Euro für jedes Kind – was manche Firma heute ihren Mitarbeitern bietet, um vor allem junge Menschen anzusprechen, ist ungewöhnlich. Ronja Ebeling hat „Bosse“ aus der Wirtschaft gewissermaßen zum Vorstellunggespräch geladen. In ihrem Buch „Work reloaded“ fühlt sie ihnen auf den Zahn, wie die Generation Z in der Arbeitswelt mitgedacht wird. Die 26-Jährige ist selbst Teil dieser Generation und geht im Gespräch direkt zum Du über.