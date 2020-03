Hoher Geistlicher in Kevelaer : Bischof informiert sich über Landwirtschaft

Kevelaer Während der Visitation von St. Antonius Kevelaer besuchte Rolf Lohmann auch den Gresumshof in Kervenheim. Die Region soll unterstützt werden.

Auf dem Gresumshof von Landwirt Thomas Cleven in Kervenheim ließ er sich über die Herausforderungen der modernen Landwirtschaft informieren. So erfuhr er, dass mit der Gülle, die die rund 500 Tiere auf dem Hof produzieren, in der betriebseigenen Biogasanlage Strom produziert wird. Und dass auf dem neuen Melk-Karussell, das Cleven jüngst angeschafft hat, rund 150 Kühe pro Stunde gemolken werden können. „Da sind Welten zwischen dem, was ich von früher kenne, und einem modernen Betrieb“, gab der Weihbischof zu.