Wolfsgebiet Schermbeck: Zäune und Hunde zur Wolfsabwehr

NIEDERRHEIN Die Landwirtschaftskammer NRW hat auf Haus Riswick Tierhalter über Schutzmaßnahmen gegen Wölfe informiert. Für große Herden kommen neben Zäunen auch Hunde infrage. Beides wird subventioniert.

Maike Fritz von der Bezirksregierung erklärte, der Wolf sei eine durch deutsches und EU-Recht streng geschützte Art und könne daher nicht abgeschossen werden. Die Förderrichtlinien des Landes sehen daher Ausgleichszahlungen – so genannte „Billigkeitsleistungen“ – für Tierhalter vor, denen Schäden durch Wolfsrisse entstanden sind. „Betroffene erhalten Entschädigungen in Höhe des Marktwertes der gerissenen Tiere“, so Fritz. Wichtig sei, dass sich der Tierhalter nach einem Riss innerhalb von 24 Stunden beim Landesumweltamt (Lanuv) melde, um Billigkeitsleistungen zu beantragen. Das Amt nimmt dann DNA-Spuren am Fundort, „damit überprüft werden kann, ob ein Wolf der Verursacher ist“, so Fritz. Die DNA-Proben dienen weiterhin dazu, Risse einem bestimmten Wolf zuzuordnen, etwa dem Tier „GW954f“.