Weil das Hallenbad in Kevelaer geschlossen ist : Kein Wassertraining für die Rheumagruppe

Auf das Training im Wasser muss die Gruppe aus Kevelaer im Moment verzichten. Foto: ja/Sarah Larissa Heuser

Kevelaer Damit müssen viele Patienten auf einen wichtigen Teil ihrer Therapie verzichten. Jetzt regt sich Protest gegen die Bundesregierung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Für Menschen mit rheumatischen Beschwerden und Erkrankungen ist Bewegung wichtig. Wesentlicher Bestandteil der Therapie ist Gymnastik – an Land oder im Wasser. "Diese Angebote fallen derzeit leider immer noch komplett weg", so Gerti Selders, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kevelaer in der Rheumaliga NRW. 180 Mitglieder müssen aufgrund der Corona-Pandemie seit März auf ihr Training verzichten.

Das Hallenbad, in dem viele Bewegungskurse im Bereich der Warmwassergymnastik stattfinden, wird erst nach den Sommerferien geöffnet – allein wann, das steht noch nicht fest. Zu komplex sind all die Umstrukturierungen, die mit den Corona-Auflagen einhergehen. Kurse müssen verkleinert und neu geplant werden, strenge Hygienevorschriften sind auszuarbeiten und machen einen Regel-Betrieb ziemlich kompliziert.

In der momentanen Situation unterstützt auch die Gruppe aus Kevelaer eine Online-Petition an den Gesundheitsminister unter dem Motto „Macht die Welle für Menschen mit Rheuma“. Denn wie in Kevelaer müssen viele seit Beginn der Beginn der Pandemie auf einen wichtigen Baustein der medizinischen Versorgung verzichten: das funktionsbezogene Bewegungstraining im Wasser. Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten zahlreiche gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht, um das Gesundheitswesen während der Pandemie zu stützen. Die Appelle chronisch rheumakranker Menschen an die Politik, auch das Funktionstraining dabei zu berücksichtigen, blieben bisher ungehört, heißt es. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen rufen die Rheuma-Gruppen dazu auf, „die Welle“ zu machen und ein Video zu drehen, in dem jeder für Wellen im Eimer, Planschbecken oder Bach sorgt.

Die Gruppe in Kevelaer macht das beste aus der momentanen Situation. Denn auch im Alltag gibt es Möglichkeiten, in Bewegung zu bleiben. „Bereits zehn Minuten an der frischen Luft helfen, mobil zu bleiben und den Gesundheitszustand positiv zu beeinflussen", ermutigt Gerti Selders ihre "Vereinsmitglieder" zu Bewegung auf dem Trockenen. Und Gerti Selders hat noch einen Tipp parat: Die Rheuma-Liga hat eine kostenlosse App entwickelt, die man sich aufs Smartphone oder Tablet laden kann: "Die 'Rheuma-Auszeit' ist ein hilfreicher Alltagsbegleiter. Dort gibt es Entspannungsübungen, Gedankenreisen und Bewegungstraining. Außerdem kann man sich ebenfalls kostenlos Poster herunterladen mit Übungen für verschiedene Erkrankungen." Die App "Rheuma-Auszeit" der Rheuma-Liga findet sich im Google Play oder Apple App Store.