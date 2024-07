Kundgebung in Weeze Friedensaktivisten protestieren gegen Kampfjet-Fabrik in Weeze

Auch in Weeze werden sich Unterstützer am Mittwoch, 7. August, an den Aktionen beteiligen, die am 3. August in Remscheid beginnen und nach gut 300 Kilometern Tour am 10. August in Enschede in den Niederlanden enden. „Gemeinsam für unsere Zukunft“ demonstrieren die Friedensradlerinnen und -radler unterwegs an Rüstungsstandorten wie in Remscheid, wo der deutsch-französische Konzern KNDS Panzerketten produziert. Diesmal ist auch Weeze Ziel der Tour. Hier baut Rheinmetall, wie berichtet, ein neues Werk für Teile des Kampfjets F-35.