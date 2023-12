Pläne für Airport Weeze Kampfjet-Fabrik von Rheinmetall – erste Stahlstütze soll im Februar stehen

Wie mehrfach berichtet, soll am Flughafen eine hochmoderne Fabrik entstehen. Rheinmetall will in Weeze ab 2025 Rumpfmittelteile für mindestens 400 der Tarnkappen-Jets produziert werden. Der F-35A-Kampfjet gilt als eines der leistungsstärksten Kampfflugzeuge weltweit. Rheinmetall setzt das Großprojekt gemeinsam mit den beiden US-Rüstungskonzernen Lockheed Martin und Northrop Grumman um.