Rheinmetall in Weeze So läuft es an der Baustelle für die Kampfjet-Fabrik

Der erste Eindruck: Es ist ungewöhnlich viel Verkehr am Airport. Doch viele der Fahrzeuge zieht es gar nicht zum Parkplatz des Flughafens, sondern direkt daran vorbei in Richtung des Tanklagers in der Nähe der Start-und-Lande-Bahn. An der schmalen Straße regelt eine Baustellenampel den Verkehr, damit es bei dem regen Betrieb noch einigermaßen geregelt zugeht. Denn direkt dahinter entsteht die neue Kampfjet-Fabrik von Rheinmetall. Lastwagen bringen Material, sie müssen vorbei an großen Transportern, die viele Autos geladen haben. Auch die müssen hier durch, denn neben der Rheinmetall-Baustelle liegt das Gelände eines niederländischen Unternehmens, das sich auf Import und Export von Fahrzeugen spezialisiert hat. Autos werden von den großen Transportern abgeladen, während der nächste Lkw für die Baustelle kommt. Viel Betrieb eben.