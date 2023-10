Rheinmetall kommt zum Airport Weeze Bauantrag für Kampfjet-Fabrik ist eingereicht

Es ist das Projekt, das den ganzen Kreis Kleve weltweit in die Schlagzeilen gebracht hat. Am Airport Weeze will Rheinmetall eine Fabrik für Rumpfteile des neuen F-35-Kampfjet bauen. Vor einiger Zeit gab es, wie berichtet, mit viel Prominenz den ersten symbolischen Spatenstich. Da lag noch gar kein offizieller Bauantrag beim Kreis Kleve vor. War auch nicht nötig, weil ein Spatenstich von Ministerpräsident Hendrik Wüst ja auch keine echte Bautätigkeit gewesen sein dürfte.