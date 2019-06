Aktion in Kevelaer : Revolverhelden am Niederrhein

Die Laienschauspieler lieferten unter freiem Himmel ein spektakuläres Cowboy-und-Indianer-Stück. Es wurde viel geschossen, es gab Explosionen und einen Kampf zwischen Gut und Böse. Die Zuschauer waren begeistert.

Alle zwei Jahre wurden dann neue Aufführungen in Twisteden gespielt, was auch immer mehr Zuschauer anlockte. Die wunderschöne Kulisse am Sonnenhügel-Hoensberg machte an diesem Donnerstag seinem Name leider keine Ehre. Es regnete. Aber die Zuschauerzahlen stiegen dafür in den Himmel. Was wohl nicht nur daran lag, dass der Eintritt wie immer frei ist.