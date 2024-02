Start in die Freibad-Saison Rettungsschwimmer in Kevelaer werden

In Vorbereitung auf diese wichtige Tätigkeit bietet die DLRG ab dem 20. Februar einen neuen Rettungsschwimmerkurs Bronze/Silber im Kevelaerer Hallenbad an. Der Kursus richtet sich an Personen ab zwölf Jahren. Voraussetzungen für die Anmeldung zum Kursus sind eine ärztliche Tauglichkeitsuntersuchung oder eine Selbsterklärung zum Gesundheitszustand gemäß der jeweiligen Prüfungsordnung sowie eine Erste-Hilfe-Ausbildung (312), die zum Ende der Veranstaltung nicht älter als zwei Jahre ist und gegebenenfalls eine Einverständniserklärung bei minderjährigen Teilnehmenden. Der Kurs startet bereits am 20. Februar, 18 bis 20 Uhr. Die zehn Termine finden sowohl im Schulungsheim der DLRG Kevelaer als auch im Kevelaerer Hallenbad statt. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro pro Person. Es können sowohl DLRG-Mitglieder als auch Nicht-DLRG-Mitglieder teilnehmen. Anmeldeschluss ist der 15. Februar. Details zu den Kursen, zur Anfahrt und zur Anmeldung gibt es unter www.kevelaer.dlrg.de. Bei Rückfragen zum Kurs ist Björn Saborowski der richtige Ansprechpartner, E-Mail: bjoern.saborowski@kevelaer.dlrg.de). Für die Teilnahme an den Wasseraufsichten im Freibad wird das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber einschließlich Erste-Hilfe-Ausbildung, nicht älter als zwei Jahre, benötigt. Mindestalter ist hier 15 Jahre. Die Tätigkeit wird im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung vergütet. Interessierte für die Unterstützung bei der Wasseraufsicht wenden sich an Andreas Baers, E-Mail: andreas.baers@kevelaer.de.