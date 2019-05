Umweltschutz in Kevelaer : Reparieren statt Wegwerfen soll auch in Kevelaer möglich sein

Auch In Kevelaer will ein Verein Dinge reparieren und so vor dem Mülleimer retten. Foto: ja/Netzwerk Reparaturinitiativen

KEVELAER Fast alle haben sich schon einmal darüber geärgert, dass ein komplettes Gerät weggeworfen werden musste, obwohl nur ein winziges Ersatzteil gefehlt hat oder kaputtgegangen ist.

Laien und Experten arbeiten gemeinschaftlich zusammen, geben Hilfe zur Selbsthilfe und regen so zu einem bewussten Konsumverhalten an. Gleichzeitig treffen Menschen aus der Nachbarschaft am Reparaturtisch aufeinander – das stärkt den lokalen Zusammenhalt und schafft neue Bekanntschaften. Im Kreis Kleve gibt es solche Initiativen bereits in Kleve, Rheurdt und Goch. Auch in Kevelaer wird an der Einführung eines festen Termins für Reparier-Treffs gearbeitet. Am Montag, 6. Mai, um 18 Uhr findet die offizielle Vereinsgründung der ReparierBar Kevelaer statt in den Räumlichkeiten des Mittagstreffs, Kroatenstraße 85 (Zugang über den Parkplatz gegenüber der Shell-Tankstelle). Es werden Freiwillige gesucht, die den neuen Verein unterstützen wollen, indem sie Mitglied werden, zum Vorstand gewählt werden oder spenden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und kann an dem Abend beantragt werden.