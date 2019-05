Nachhaltigkeit in der Wallfahrtsstadt : Die „Reparier-Bar“ in Kevelaer wurde endlich gegründet

In Kevelaer werden ab sofort Dinge repariert, statt in den Müll zu wandern. Foto: ja/Netzwerk Reparaturinitiativen

Kevelaer Der neue Verein hat sich zum Ziel gesetzt, gegen den Trend zur „Wegwerf“-Gesellschaft nachhaltigen Umgang mit den Dingen zu fördern.

Repariert wird gemeinsam bei den geplanten monatlichen Treffen, dazu gibt es zum Beispiel Kaffee und Kuchen. „Es soll auch ein Ort der Begegnung sein“, so Ellen Bormann. Gedacht ist, dass die Teilnehmer mit den Fachkenntnissen, also zum Beispiel die Elektronikerinnen, Tischler oder Schneider, gemeinsam mit den „Kunden“ reparieren, Funktionen erklären und Anleitungen zur Selbsthilfe geben. Bei der Versammlung kam die Diskussion auf, ob nur Vereinsmitglieder reparieren dürfen. „Das muss also noch geklärt werden“, bestimmte Jordan, nachdem hierzu verschiedene Auffassungen zu Tage kamen. Nicht alle, die gekommen waren, erklärten sich mit einer Vereinsgründung einverstanden, wollten auch nicht Mitglied werden. Trotz einiger noch zu klärender „Feinheiten“ und Ergänzungen wurde die Satzung verabschiedet, der Verein als gegründet erklärt. Innerhalb weniger Minuten hatte der neue Verein 28 Mitglieder. Volker Meisel wurde zum Vorsitzenden gewählt. Als nächstes steht an, Fördermittel zu erhalten, zum Beispiel aus dem Fonds „Energie für Kevelaer“. Dieser Antrag müsse bis zum 15. Mai gestellt werden, so Bormann. Der Gründungsabend machte deutlich: Vieles muss noch besprochen werden, damit es „rund“ wird. Unübersehbar aber war, dass fast alle Anwesenden bereit sind, sich aktiv einzubringen.