Tenöre singen in Kevelaer Abendlieder mit René Kollo im Bühnenhaus

Vom 1. bis 30. Dezember sind René Kollo und Jay Alexander gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester in 16 Konzertsälen und Kirchen in ganz Deutschland zu erleben. Am Donnerstag, 15. Dezember, treten sie im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer auf. Die Tenöre René Kollo und Jay Alexander singen Abendlieder von Schubert, Brahms, Mendelssohn und Schumann.