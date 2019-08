Wallfahrt in Kevelaer : Religionen setzen gemeinsam ein Zeichen für den Frieden

Ethnische Kämpfe, Wirtschaftskriege, neues Wettrüsten, Machtgehabe, dem möchten die Initiatoren der Interreligiösen Friedenwallfahrt in Kevelaer auch in diesem Jahr etwas entgegensetzen.

„Diesen Traum haben wir noch nicht aufgegeben. Mehr noch: Wir wollen hier in Kevelaer weiter und immer mehr gemeinsam als abrahamitische Religionen vor allem nach Dialog, nach besserem Verständnis, nach Brücken und Gemeinsamkeiten suchen“, so Elke Kleuren-Schryvers. Nicht das Trennende möchte man darstellen und betonen, sondern das, was allen gemeinsam ist. „Wir wollen jede Art von Furcht überwinden durch das Bestärken unseres Vertrauens in einen Gott, der jeden von uns, gleich welcher Hautfarbe, welcher Religion, welchen Alters oder Geschlechtes ausgestattet hat mit dem angeborenen Impuls, der natürlichen, starken Kraft des Mitgefühls.“